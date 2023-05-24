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В Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от приставов в лесу
Двое судебных приставов по ОУПДС выехали по месту жительства неплательщика, но застать его дома не удалось. Возвращаясь в подразделение, сотрудники службы неожиданно увидели идущего по дороге должника. Мужчина тоже сразу заметил приметный служебный автомобиль и бросился в находящийся поблизости лес. Но далеко уйти ему не удалось - мужчина споткнулся и упал.
"Неплательщика доставили в подразделение ведомства, где в его отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Уклонение от уплаты средств на содержание детей» и по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава». Материалы дел рассмотрены судом: должнику предстоит провести 11 суток под арестом и выплатить административный штраф", - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
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