В Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от приставов в лесу

В Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от судебных приставов в лесу. По решению суда 37-летний житель г. Чусового обязан был выплачивать алименты на содержание сына 2006 года рождения, однако свои родительские обязанности он игнорировал. Сумма его задолженности превышала 550 тысяч рублей.Двое судебных приставов по ОУПДС выехали по месту жительства неплательщика, но застать его дома не удалось. Возвращаясь в подразделение, сотрудники службы неожиданно увидели идущего по дороге должника. Мужчина тоже сразу заметил приметный служебный автомобиль и бросился в находящийся поблизости лес. Но далеко уйти ему не удалось - мужчина споткнулся и упал."Неплательщика доставили в подразделение ведомства, где в его отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Уклонение от уплаты средств на содержание детей» и по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава». Материалы дел рассмотрены судом: должнику предстоит провести 11 суток под арестом и выплатить административный штраф", - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.