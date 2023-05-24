"Дни пермского бизнеса" - главный форум предпринимателей

Для предпринимателей состоявшихся и тех, кто только задумался о своем деле, в Перми открылся масштабный форум "Дни пермского бизнеса".Александр Калинин форум «Дни пермского бизнеса» посещает ежегодно. Задача у предпринимателя - развить новый продукт в сфере информационной безопасности. Для этого нужно найти финансирование в виде кредита или займа. Обо всех возможностях ему рассказали тут же.Александр Калинин: "Здесь все собрано все в одном месте. Ты можешь получить необходимую информацию и дальше ей воспользоваться".О полном перечне возможностей для малого и среднего предпринимательства рассказывают на объединенном стенде. Здесь можно узнать об актуальных финансовых мерах поддержки, записаться на бесплатное обучение или получить консультацию по налогам. Есть и центр экспорта, который поможет с выходом на международные рынки.Яна Никитина, и.о. директора центра «Мой бизнес»: "Мы стараемся простраивать дорожную карту для предпринимателей, чтобы они пользовались разными мерами поддержки в зависимости от их потребностей. И здесь как раз это короткий и простой путь".И, конечно, форум - возможность обогатиться знаниями от ведущих экспертов России. В программе дискуссии, лекции, презентации, мастер-классы. В этом году «Дни пермского бизнеса» приурочили к 300-летнему юбилею краевой столицы.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сфера МСП является основной сферой региональной экономики. В сфере МСП трудится 450 тысяч Пермского края. Все делается для того, чтобы в Перми было комфортно работать и создавать рабочие места. И у нас с вами это получается".Всего на форуме запланировано более двадцати площадок по пяти ключевым тематическим направлениям.На первом этаже можно понять, как активно развиваются в этом направлении муниципалитеты Пермского края. Здесь представлены лучшие бизнес-проекты более чем 20 территорий края.Также на форуме прошла церемония награждения открытого регионального конкурса юных изобретателей «Гении Прикамья – 2023». Что касается программы, она завершится вечером 24 мая.