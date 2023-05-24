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Глава Перми выступил с ежегодным отчётом о работе городских властей →
"Дни пермского бизнеса" - главный форум предпринимателей
Александр Калинин: "Здесь все собрано все в одном месте. Ты можешь получить необходимую информацию и дальше ей воспользоваться".
О полном перечне возможностей для малого и среднего предпринимательства рассказывают на объединенном стенде. Здесь можно узнать об актуальных финансовых мерах поддержки, записаться на бесплатное обучение или получить консультацию по налогам. Есть и центр экспорта, который поможет с выходом на международные рынки.
Яна Никитина, и.о. директора центра «Мой бизнес»: "Мы стараемся простраивать дорожную карту для предпринимателей, чтобы они пользовались разными мерами поддержки в зависимости от их потребностей. И здесь как раз это короткий и простой путь".
И, конечно, форум - возможность обогатиться знаниями от ведущих экспертов России. В программе дискуссии, лекции, презентации, мастер-классы. В этом году «Дни пермского бизнеса» приурочили к 300-летнему юбилею краевой столицы.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сфера МСП является основной сферой региональной экономики. В сфере МСП трудится 450 тысяч Пермского края. Все делается для того, чтобы в Перми было комфортно работать и создавать рабочие места. И у нас с вами это получается".
Всего на форуме запланировано более двадцати площадок по пяти ключевым тематическим направлениям.
На первом этаже можно понять, как активно развиваются в этом направлении муниципалитеты Пермского края. Здесь представлены лучшие бизнес-проекты более чем 20 территорий края.
Также на форуме прошла церемония награждения открытого регионального конкурса юных изобретателей «Гении Прикамья – 2023». Что касается программы, она завершится вечером 24 мая.
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