«Губерния» приглашает на День славянской письменности и культуры

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на День славянской письменности и культуры.События Дня славянской письменности и культуры стартуют в 10.30 мастер-классом «Имя рек». На этом каллиграфическом мастер-классе можно будет научиться писать титульные буквы, например, своего имени.С 11 часов начнётся музыкальное интерактивное представление «Сказка за сказкой».А в 13 часов откроется свето-теневое представление «Слово о полку Игореве», созданное по мотивам произведения древнерусской литературы. В 15 часов начнут работу мастер-классы Народных мастеров Пермского края. На площадке «Пермская диковина» можно будет увидеть, как работает печатный станок, научиться основам каллиграфического искусства и традиционной обвинской росписи.В это же время откроется выставка редкой книги из различных библиотек города.Состоится тематическая интеллектуальная игра для учащихся старших классов и средних специальных учебных заведений.В 18 часов стартует сказочный батл. Три участника, прекрасно владеющих сказочной традицией Прикамья, Урала, России, Марина Крысова, Вячеслав Печняк, Вячеслав Соков, сразятся за приз зрительских симпатий, представляя разные жанры сказок. Голосовать за лучшего сказителя будут гости, собравшиеся в этот вечер «Губернии».Завершится День славянской письменности в «Губернии» праздничным концертом коллектива Дома учителя, хора «Сирень». В 19 часов прозвучит программа «…И то счастье в сирени живёт».День славянской письменности и культуры в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится при поддержке министерства культуры Пермского края.Зарегистрироваться на события и узнать дополнительную информацию можно по телефону: +7 (342) 221-91-14.