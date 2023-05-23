Обновить гардероб на лето поможет выставка-ярмарка "Регионы России"

Завтра в Перми начнут свою работу «Регионы России». Популярная, судя по отзывам горожан, выставка-ярмарка теперь располагается в здании торгового центра «ГиперВиват».Организаторы обещают, что здесь можно будет полностью обновить гардероб на лето. Среди модной женской, мужской и детской одежды: легкие ветровки, платья, летние брюки, футболки, шляпы и панамы, стильные сумки и современная бижутерия. Преобразить дом помогут текстиль из белорусского льна, посуда, салфетки для эффективной уборки. Для сада- инструменты и многофункциональные гаджеты. В продуктовом секторе традиционно в изобилии мясные и рыбные деликатесы, настоящее вологодское масло, специи, восточные сладости, чай, мёд и многое другое. "Регионы России" будут работать с 24 по 28 мая включительно, с 10:00 до 19:00. Вход свободный.Александр Вакуленко, менеджер по развитию компании «Империал»: "Выставка- ярмарка «Регионы России» в очередной раз с большим удовольствием приехала в город Пермь. Традиционно мы привезли предпринимателей и производителей со всех уголков России. На нашей выставке вы можете обновить свой гардероб на летнюю коллекцию. Как детской, так женской, так и мужской одеждой. У нас есть и головные уборы, маечки, блузочки, солнцезащитные очки. А также у нас большой гастрономический ряд на любой вкус. Приходите всей семьёй, будем вам рады".