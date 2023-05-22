Ансамбль танца «Непоседы» выступил с 30-м отчетным концертом
За годы работы ансамбль имеет большую историю и множество достижений. В 2002 он первый в Перми получил звание «Образцовый детский коллектив». Благодаря большому труду и любви к детям и танцам у "Непосед" есть и свой характер, и ни с чем не сравнимый почерк.
"Непоседы" - постоянные участники международными фестивалей и всероссийских конкурсов. Они побывали в Китае, Польше, Чехии, Германии, Франции. Только в этом году ребята участвовали в проекте «Танцевальная деревня», где обучались и состязались, а также в фестивалях в Москве и Казани, откуда привезли Гран-при и лауреатство 1-й степени. Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия № 2» города Перми: "В гимназии № 2 много коллективов творческих. Они безупречно творческие. Но этот коллектив с такой историей - и я им горжусь».
По словам бессменного руководителя Валерии Рычиной, залог успеха прост.
Валерия Рычина, руководитель ансамбля «Непоседы»: "В большой любви к нашим детям и в очень большой поддержке руководства нашей гимназии нашему коллективу".
После отчетного концерта ребята не расслабятся. Репетиционный график насыщенный. Впереди плановая сдача на подтверждение звания образцового коллектива и участие в большом фестивале «Детская сказка».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В политехнической школе "Фотоника" прошел последний звонок
МЧС: в Прикамье ожидается гроза и ночной туман
Экипаж ДПС преследовал автобус, водитель которого не пропустил пешеходов
На этой неделе в Перми откроется сельскохозяйственная ярмарка
В Перми презентовали символ 300-летнего юбилея города
«Ретро-гараж» отметил «Ночь музеев» автопробегом
Утверждена дорожная карта создания межвузовского кампуса в Перми
В продажу поступили транспортные карты с уникальным дизайном к 300-летию Перми
В Мотовилихе благоустроят "Аптекарский сад"
В ПГАТУ открылся новый аграрный класс
Добавить комментарий: