Ансамбль танца «Непоседы» выступил с 30-м отчетным концертом

В выходные в Перми прошел юбилейный 30-й отчетный концерт образцового ансамбля танца "Непоседы". Последний прогон номера «За мечтой»,. Им и открывается 30-й юбилейный отчетный концерт Образцового ансамбля танца «Непоседы» 2-й пермской гимназии. 23 номера различных жанров приготовил ансамбль в честь своего юбилея гостям. В них участвуют танцоры от совсем маленьких с 3,5 лет, до взрослых, 18-летних ребят. Среди направлений- эстрадные детские номера и современный танец.За годы работы ансамбль имеет большую историю и множество достижений. В 2002 он первый в Перми получил звание «Образцовый детский коллектив». Благодаря большому труду и любви к детям и танцам у "Непосед" есть и свой характер, и ни с чем не сравнимый почерк."Непоседы" - постоянные участники международными фестивалей и всероссийских конкурсов. Они побывали в Китае, Польше, Чехии, Германии, Франции. Только в этом году ребята участвовали в проекте «Танцевальная деревня», где обучались и состязались, а также в фестивалях в Москве и Казани, откуда привезли Гран-при и лауреатство 1-й степени. Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия № 2» города Перми: "В гимназии № 2 много коллективов творческих. Они безупречно творческие. Но этот коллектив с такой историей - и я им горжусь».По словам бессменного руководителя Валерии Рычиной, залог успеха прост.Валерия Рычина, руководитель ансамбля «Непоседы»: "В большой любви к нашим детям и в очень большой поддержке руководства нашей гимназии нашему коллективу".После отчетного концерта ребята не расслабятся. Репетиционный график насыщенный. Впереди плановая сдача на подтверждение звания образцового коллектива и участие в большом фестивале «Детская сказка».