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В Кудымкарском округе прошли последние звонки для выпускников
Для самой молодой из кудымкарских школ это 12 выпуск — 130 учащихся. Среди 5 выпускных классов лишь один одиннадцатый, но особо отличившийся добровольчеством.Людмила Распопова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Кудымкар: «Это ребята, которые первые в нашем городе, наверное, начали большое волонтерское движение. Наш отряд называется «Последний герой». И очень жалко, конечно, что они уходят! Каждый год стараешься, как-то вот не волноваться, отрывая их от сердца, ну вот так получается». Выпускники, что кружатся в вальсе, помогали пожилым и сиротам, приводили в порядок памятники, поддерживали собачий приют. Волонтеры сопровождали массовые мероприятия и соцпроекты. И вот передают эстафету младшим по школе. Алексей Епанов, выпускник 11 класса МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Кудымкар: «Здесь и первая любовь, первые достижения, возможности, которые можно использовать. В общем, дала школа много». Право подать «Последний звонок» предоставляется отличникам выпускных классов. У педагогов, нет сомнений, каждый из воспитанников свое место в жизни найдет.
Волна «Последних звонков» прокатилась по всему Кудымкарскому округу и охватила 786 выпускников 9 и 11 классов 14 школ. Первый общий «Последний звонок» для городских и сельских школ округа музыкальный. Перед Культурно-деловым центром разворачивается концерт, в котором принимают участие все желающие.
С танцевальными номерами разных стилей выступают выпускники из Кудымкара, сёл Пешнигорт и Верх-Юсьва. Праздник особенный не только для детей и родителей, но и для классных руководителей, при том для некоторых из них он значит больше, чем для остальных.
Светлана Зубова, учитель физической культуры МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкар: «Это мой первый выпуск за 27 лет работы в школе. Я очень хочу, чтобы эти дети в жизни нашли тот путь, который будет для них самым легким, самым успешным». Пока, кажется, беззаботны все. Одни угощаются попкорном и фотографируются, вторые подпевают популярным композициям, звучащим со сцены, и пританцовывают в такт детской студии «Стрекоза». Третьи успевают и то, и другое.Виктория Вилесова, мать выпускницы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкар: «Замечательный, волнительный день. У нас очень много было мероприятий в школе, и сейчас общегородской праздник. Но самое трудное у нас еще впереди».Последние звонки предшествуют итоговой аттестации. Основной этап ОГЭ для 9-х классов стартует 24 мая, а ЕГЭ для 11 классов – 26 мая.
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