В политехнической школе "Фотоника" прошел последний звонок

В муниципальных школах Перми проходят последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов - это сигнал для окончания учебы и подготовки к экзаменам.Общегородской последний звонок пройдет сегодня в парке им. Горького, где праздник отметят концертом и представлениями.С утра в политехнической школе "Фотоника" прошел большой концерт. В этом году ее выпускниками стали 120 девятиклассников и 43 одиннадцатиклассника. Ребята подготовили для учителей и родителей творческие номера, стихи и смешные и трогательные сценки. Как говорят в школе, учебный год был насыщенным и продуктивным. От выпускников ждут успехов, особенно в естественных науках.Павел Вахрушев, директор МАОУ СОШ № 93: «11-классники выпускаются по профильному направлению - фотоника. Ждем успешной сдачи экзаменов и поступления в ведущие технические вузы и Перми, и РФ».