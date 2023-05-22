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В политехнической школе "Фотоника" прошел последний звонок
Общегородской последний звонок пройдет сегодня в парке им. Горького, где праздник отметят концертом и представлениями.
С утра в политехнической школе "Фотоника" прошел большой концерт. В этом году ее выпускниками стали 120 девятиклассников и 43 одиннадцатиклассника. Ребята подготовили для учителей и родителей творческие номера, стихи и смешные и трогательные сценки. Как говорят в школе, учебный год был насыщенным и продуктивным. От выпускников ждут успехов, особенно в естественных науках.
Павел Вахрушев, директор МАОУ СОШ № 93: «11-классники выпускаются по профильному направлению - фотоника. Ждем успешной сдачи экзаменов и поступления в ведущие технические вузы и Перми, и РФ».
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