Пермяки принимают участие в "Туриде-2023"

В Саратовской области стартовал окружной спортивно-туристический лагерь "Турида-2023". В этом году 10-я юбилейная "Туриада" собрала больше 700 участников из всех регионов Приволжского федерального округа, среди них и ребята из Пермского края.Все участники - победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры, эксперты и волонтеры.В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова он поздравил ребят с открытием «Туриады».В течение нескольких дней участники будут соревноваться в велогонках, водных и пешеходных дистанциях. Главная особенность юбилейного года - в географии участников. Среди них представители из Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана.Запланирована и конкурсно-познавательная программа на лучшую разработку туристического маршрута и авторскую песню.Торжественное закрытие юбилейной "Туриады" состоится 18 мая. Погода благоволит. Участникам светит по-настоящему теплое летнее солнце.