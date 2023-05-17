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Пермяки принимают участие в "Туриде-2023"
Все участники - победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры, эксперты и волонтеры.В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова он поздравил ребят с открытием «Туриады».В течение нескольких дней участники будут соревноваться в велогонках, водных и пешеходных дистанциях. Главная особенность юбилейного года - в географии участников. Среди них представители из Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана.
Запланирована и конкурсно-познавательная программа на лучшую разработку туристического маршрута и авторскую песню.
Торжественное закрытие юбилейной "Туриады" состоится 18 мая. Погода благоволит. Участникам светит по-настоящему теплое летнее солнце.
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