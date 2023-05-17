Житель Краснокамска в пятый раз осужден за пьяную езду

Краснокамский городской суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 24-летнему местному жителю. Он признанвиновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние».В феврале текущего года в ночное время экипаж ДПС Госавтоинспекции на проспекте Мира остановил для проверки документов автомобиль «Мазда». Стражи порядка обратили внимание, что от водителя исходил резкий запах алкоголя. Госавтоинспекторы отстранили его от управления автомобилем и доставили в дежурную часть территориального отдела полиции. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом молодым человеком воздухе 0,54 мг/л этилового спирта. Полицейские изъяли транспортное средство и поместили его на специализированную стоянку."Установлено, что фигурант ранее уже четырежды был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Последний раз ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии общего режима. Однако, освободившись из мест лишения свободы, злостный нарушитель дорожной безопасности должных выводов не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля без прав и в состоянии опьянения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет 6 месяцев. Суд также постановил конфисковать принадлежащий молодому человеку автомобиль, который использовался им при совершении указанного преступления.