В лесах Пермского края установлен особый противопожарный режим

В связи с неблагоприятными погодными условиями и высокой степенью опасности возникновения лесных пожаров устанавливается особый противопожарный режим в лесах на территории региона. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании краевого правительства.Документ утверждает комплекс дополнительных мер и требований пожарной безопасности в лесах. Помимо этого, постановление вводит запрет на разведение открытого огня в парках, на сельскохозяйственных угодьях, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ. В условиях действия особого противопожарного режима размер административных штрафов за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах увеличивается в 2,5 раза.На сегодняшний день в Прикамье уже произошло 36 крупных лесных пожаров. При этом держать ситуацию под контролем помогает выстроенная в регионе четырехуровневая система мониторинга, которая позволяет обнаруживать пожары еще на этапе возгорания и оперативно тушить их в первые сутки.«Сегодня мониторингом охвачено 100% лесов Прикамья. Также мы ежегодно увеличиваем количество камер видеонаблюдения в лесах, к 2026 году планируем, что системы видеонаблюдения будут установлены во всех лесах края. Кроме того, уделять внимание профилактике пожаров удается за счет укрепления технического оборудования, слаженной работе регионального МЧС, противопожарных и других чрезвычайных служб. Прошу каждого из глав муниципалитетов еще раз уделить особое внимание профилактике пожаров в своих территориях и проинформировать население о том, как нужно вести себя в лесах и на садовых участках», – сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.По данным Минприроды Прикамья, в 2023 году пожароопасный период начался раньше средних многолетних периодов и значений. Первый пожар произошел на две недели раньше (4 апреля), чем в прошлом году (23 апреля). В 31 случае причиной лесного пожара стал переход огня с земель сельхозназначения, в двух случаях – неосторожное обращение с огнем, в одном – линия электропередачи, по остальным фактам возгорания причины устанавливаются.