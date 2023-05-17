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В Перми пройдет ярмарка саженцев и цветов
По информации краевого Минпромторга, гости ярмарки смогут приобрести на ней посадочный материал многолетних цветов, саженцы плодово-ягодных культур, в том числе томатов, огурцов и картофеля, удобрения, свежие овощи, декоративные цветы, кустарники, ягоды, другие товары для сада и огорода от 12 местных производителей, а также сувенирную продукцию с символикой 300-летнего юбилея Перми.
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