"У нас маньяк какой-то завелся". В Краснокамском округе отстреливают собак

Жители деревни Новоселы и поселка Ласьва недалеко от Краснокамска говорят, что рядом с ними поселился маньяк. Регулярно стали гибнуть или пропадать домашние животные. Последний случай - возле дороги нашли пса с 30 пулевыми ранениями.На видео первый раз, когда Рыжик в стационаре смог поесть после ранения. Вокруг истории этого бездомного пса объединились, кажется, большинство жителей деревни Новоселы. В соцсетях даже создали группу, которую так и назвали «Судьба Рыжика».Нашли Рыжика на этой дороге на границе Краснокамского городского округа и Кировского района Перми, между двумя поселками. Поначалу подумали, что собаку сбила машина, на деле все оказалось куда страшнее. После того, как пса доставили в клинику, у него в теле насчитали более 30 ранений. Была большая потеря крови, он был буквально нашпигован дробью. Семен Филипповский, руководитель Пермской станции скорой помощи для бездомных животных: "Начиная от головы и кончая задней частью. Позвоночник, грудина и голова основание черепа и носовые перегородки у него. Самое большое количество дроби в голове".За три года пока Лариса Харина живет в Новоселах, сообщения об издевательствах над животными поступают регулярно. По ее словам, кошки чаще всего просто не возвращаются, но если и приходят домой, то с резаными ранами. Собак целенаправленно отстреливают.Лариса Харина: "У нас такое впечатление, что у нас маньяк какой-то завелся. Мы за детей боимся, потому что мы не знаем, что за человек такой, что у него на уме, он стреляет, может и в детей попасть".Лариса Лосева сама живет в СНТ, помогает приютам и содержит собак на участке. С жестокостью по отношению к животным в садовых кооперативах сталкивается постоянно. В опустевших садах за зиму собаки уже отвыкли от людей, но весной начинают возвращаться хозяева.Лариса Лосева, представитель приюта «Доброе сердце»: "Весной, когда идут посадки, когда приходят собаки и вытаптывают, конечно, никто из хозяев участков не рад. Если собак вовремя не отловили не убрали с СНТ, значит жители решают самостоятельно эту проблему. Ставят капканы на собак, травят собак, стреляют в собак. Люди не боятся ответственности. К сожалению, очень трудно привлечь за жестокое обращение".По поводу Рыжика жители Новосел уже написали заявление в полицию и прокуратуру.Вячеслав Баяндин, референт ОииОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "По данному факту зарегистрирован материал, сотрудниками отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу проводится проверка".Здоровью Рыжика это, правда, вряд ли поможет. Чтобы достать дробь, необходима операция под рентгеном, так что говорить о полном восстановлении первого общедеревенского пса пока рано.