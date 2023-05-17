"У нас маньяк какой-то завелся". В Краснокамском округе отстреливают собак
На видео первый раз, когда Рыжик в стационаре смог поесть после ранения. Вокруг истории этого бездомного пса объединились, кажется, большинство жителей деревни Новоселы. В соцсетях даже создали группу, которую так и назвали «Судьба Рыжика».Нашли Рыжика на этой дороге на границе Краснокамского городского округа и Кировского района Перми, между двумя поселками. Поначалу подумали, что собаку сбила машина, на деле все оказалось куда страшнее. После того, как пса доставили в клинику, у него в теле насчитали более 30 ранений. Была большая потеря крови, он был буквально нашпигован дробью. Семен Филипповский, руководитель Пермской станции скорой помощи для бездомных животных: "Начиная от головы и кончая задней частью. Позвоночник, грудина и голова основание черепа и носовые перегородки у него. Самое большое количество дроби в голове".
За три года пока Лариса Харина живет в Новоселах, сообщения об издевательствах над животными поступают регулярно. По ее словам, кошки чаще всего просто не возвращаются, но если и приходят домой, то с резаными ранами. Собак целенаправленно отстреливают.
Лариса Харина: "У нас такое впечатление, что у нас маньяк какой-то завелся. Мы за детей боимся, потому что мы не знаем, что за человек такой, что у него на уме, он стреляет, может и в детей попасть".
Лариса Лосева сама живет в СНТ, помогает приютам и содержит собак на участке. С жестокостью по отношению к животным в садовых кооперативах сталкивается постоянно. В опустевших садах за зиму собаки уже отвыкли от людей, но весной начинают возвращаться хозяева.Лариса Лосева, представитель приюта «Доброе сердце»: "Весной, когда идут посадки, когда приходят собаки и вытаптывают, конечно, никто из хозяев участков не рад. Если собак вовремя не отловили не убрали с СНТ, значит жители решают самостоятельно эту проблему. Ставят капканы на собак, травят собак, стреляют в собак. Люди не боятся ответственности. К сожалению, очень трудно привлечь за жестокое обращение".
По поводу Рыжика жители Новосел уже написали заявление в полицию и прокуратуру.
Вячеслав Баяндин, референт ОииОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "По данному факту зарегистрирован материал, сотрудниками отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу проводится проверка".
Здоровью Рыжика это, правда, вряд ли поможет. Чтобы достать дробь, необходима операция под рентгеном, так что говорить о полном восстановлении первого общедеревенского пса пока рано.
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