В Перми представили альманах "Кино=добро"

В Перми состоялась презентация альманаха "Кино=добро". Серию короткометражных фильмов сняли специально к 300-летнему юбилею города. Роли исполнили обычные жители и актеры, которых знает вся страна. На большом экране — одна из пяти серий нового альманаха «Кино-добро». История о понимании и настоящей семейной любви.Новелла «Мы рядом» режиссера Якова Юровицкого стала одной из любимых у юного пермяка Петра Нохрина.Петр Нохрин: "Когда ты занимаешься в гаджете, тебя ругают, а они же не знают, чем ты занимаешься. А он (герой фильма) сделал добро".Автор проекта - режиссер Антон Богданов говорит: каждая из пяти историй уникальна.Антон Богданов, режиссер: "Чудо проекта в том, что оно доброе, светлое и практически никто не отказался - из тех артистов, кого мы видели на эту роль. Мы высылали сценарии, они говорили, какой хороший и классный проект, и с радостью летели в Пермь".Съемки шли полтора года. Главные роли сыграли Виктор Сухоруков, Юрий Назаров, Ольга Волкова, Виктор Добронравов. Участие принимали и сами пермяки: больше 300 человек были актёрами второго плана и массовых сцен.Все истории киноальманаха сняты в узнаваемых местах Перми.Вот Театральный сквер и улица Сибирская. На этой скамейке, по сценарию, учился играть на гитаре актер Виктор Добронравов.Полностью пермский продукт - проект «Кино=Добро» - приурочен к 300-летнему юбилею краевой столицы. На премьерном показе побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, пообщался с режиссерами и одним из первых оценил киноальманах. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Такие фильмы, может малая, но всё-таки доля или вклад в добро. Хорошо, что это добро связано с 300-летием нашей краевой столицы, нашим любимым городом. Я думаю, что все пермяки, кто посмотрят эти фильмы, поистине их оценят".Пермский край много лет остается привлекательным местом для производства кинофильмов благодаря уникальным локациям, активно развивающейся инфраструктуре, а также поддержке местных властей. Здесь снято «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Иван Семёнов», «Чук и Гек». Результат работы зрители видят на экране.Лариса Ишуткина: "Город стал просто великолепно красивый, есть что посмотреть, что показать и чем похвастаться!"Увидеть новый киноальманах можно будет в интернете, а также на Всероссийском фестивале детского кино и анимации «Медвежонок». Он стартует 1 июня и станет одним из флагманов региональной программы празднования 300-летнего юбилея Перми.