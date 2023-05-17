Движение на Коммунальному мосту вновь ограничено. Пробки растут с каждой минутой

← Губернатор проинспектировал ход строительства спорткомплекса «Энергия» и художественной галереи
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← Губернатор проинспектировал ход строительства спорткомплекса «Энергия» и художественной галереи
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Губернатор проинспектировал ход строительства спорткомплекса «Энергия» и художественной галереи
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