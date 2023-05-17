Губернатор проинспектировал ход строительства спорткомплекса «Энергия» и художественной галереи

На первом этаже нового здания галереи приступили к отделочным работам, а возведение каркаса спорткомплекса "Энергия" полностью завершено. В Перми состоялась инспекция строительства этих двух объектов.Спорткомплекс «Энергия», который возводят на месте старого стадиона.Сейчас на стройплощадке ведутся внутренние и наружные отделочные работы, по контракту всё должно быть завершено в этом году.Орест Демидов, подрядчик: "Строительство ведётся по графику, окончание работ планируем - декабрь 2023 года. На данный момент завершены работы по устройству монолитного и железобетонного каркаса".О ходе строительства доложили главе региона Дмитрию Махонину, который регулярно инспектирует знаковые объекты. После открытия этот комплекс станет точкой притяжения для любителей спорта всех возрастов - под крышей и открытым небом.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Можно играть в волейбол, можно играть в мини-футбол, можно играть в баскетбол. Все эти опции будут доступны, также для населения будет доступен бассейн 25-метровый, будут тренажёрные залы, зал бокса, зал борьбы".Ещё один объект в списке выезда - галерея, строительство которой идёт на территории завода Шпагина. При этом часть заводских зданий будет реконструирована и вписана в единый ансамбль. Александр Гун, руководитель проекта: "Их три у нас, таких литеры, в одной разместится детский центр, это будет помещение детских выставок, детский учебный центр, детей будут учить рисовать, лепить из глины и так далее".На данный момент на площадке возведена шестиэтажная коробка из металлокаркаса, идёт кладка внутренних перегородок. На первом этаже и в подвале строители приступили к отделочным работам.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все необходимые комплектующие и стройматериалы закуплены, идут, самое основное - это фасады. Надо будет усиливать работниками стройку, и до 600 человек мы планируем, что будет привлечено на строительно-монтажные работы".Что касается фасада, он должен быть выполнен из меди и стеклянных витражей. По итогам работ общая площадь здания будет в семь раз превышать существующую, в общей сложности более 20 тысяч квадратных метров.После переезда галереи посетители смогут увидеть гораздо больше экспонатов, чем сейчас, ведь на данный момент на всеобщее обозрение выставлено менее двух процентов от имеющихся фондов.