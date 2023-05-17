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50 дней без дождей: аномальная засуха в Прикамье
В учебно-научном центре «Липогорье» сетуют не только на нетипичное отсутствие осадков, но и на сухую осень и малоснежную зиму. Для некоторых садовых культур такое сочетание оказалось фатальным.
Сергей Елисеев, профессор кафедры растениеводства ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова: "Корневая система испытывала недостаток влаги, что мешало выживанию и сохранению этого растения".
Если грядки ещё можно полить, то поля сельхозназначения гораздо сложнее. На сухую урожай может потерять в качестве и количестве.
Насколько нынешняя засуха влияет на сельскохозяйственные культуры, визуально определить непросто. Верхний слой достаточно сухой, но чтобы точно убедиться, сколько влаги в почве, необходимо пробурить скважину на полтора метра.
в том числе в Каме. Из-за этого даже временно ограничили количество пассажиров на прогулочных теплоходах. При этом большая вода возвращается, но медленно – дождей-то нет.
Павел Смирнов, начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "С точки зрения северных рек, всё-таки они дали величину ниже среднего максимума, каких-то рекордов не было, но в целом они обеспечивают достаточный приток в Камское водохранилище".
А ещё из-за засушливой погоды пожарная опасность в регионе складывается на грани чрезвычайной – 4-5 класс. В лесопожарном центре заверили – всё под контролем.
Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопопожарного центра: "Всё работает, все настроено, мы готовы к любой ситуации. Да, мы ожидаем в связи с отсутствием осадков горимость, она будет, есть и природный фактор, и человеческий".
Специалисты дают острожные метеопрогнозы. До середины следующей недели преимущественно без осадков.
Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды: "Какова будет величина осадков в дальнейшем, это вопрос. Они тоже могут оказаться недостаточной величины, нужно почву увлажнить настолько, чтобы вода задержалась в метровом слое, чтобы почвенная засуха была отменена".
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