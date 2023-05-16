Рифат Сабитов выразил соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Сагалаева

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ, Рифат Сабитов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Прощание с ним состоится сегодня в Москве.«Эдуард Михайлович, будучи профессионалом высочайшего класса, требовательным, мудрым и всегда справедливым руководителем, привел в профессию, воспитал многих талантливых журналистов и нынешних телевизионных начальников. Он всегда создавал новое, созидал. Только Сагалаев смог создать Национальную ассоциацию телерадиовещателей, которая объединила все крупные федеральные и региональные телекомпании, помогала и помогает решать общие проблемы, защищать интересы отрасли. Он стал создателем и вдохновителем Всероссийского фестиваля телевизионных программ «Герой нашего времени», потому что сам он и есть Герой нашего времени! Я за очень многое лично благодарен Эдуарду Михайловичу, учителю, наставнику, руководителю, другу и замечательному человеку!», — приводит слова Рифата Сабитова Национальная ассоциация телерадиовещателей.Свои искренние соболезнования Рифат Сабитов выразил супруге Эдуарда Сагалаева, Людмиле Борисовне, детям и внукам.Эдуард Сагалаев скончался 13 мая. Вся его жизнь была связана с телевидением. За свою карьеру он был журналистом, телеведущим, заместителем главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения СССР, главным редактором программ для молодёжи Всесоюзного радио, главным редактором программ для молодежи Центрального телевидения СССР, руководителем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей.