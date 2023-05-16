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В Перми на пожаре спасли 7 человек
По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в квартире на седьмом этаже жилого дома. Огнеборцами было спасено 7 человек при помощи спасательного устройства по лестничному маршу. Погибших и травмированных на пожаре нет.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
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