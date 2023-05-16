← Рифат Сабитов выразил соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Сагалаева
В полиции прокомментировали инцидент с дебоширом в Верхней Курье →
В Перми произошел пожар на ул. Свиязева
"К месту вызова незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения. Происходило горение заброшенного сарая, существовала угроза соседним строениям. В тушении принимали участие 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Предварительная площадь пожара - 30 квадратных метров", - сообщил Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Рифат Сабитов выразил соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Сагалаева
В Перми на пожаре спасли 7 человек
В Пермском крае суд вынес приговор курьеру телефонных мошенников
В нескольких территориях Прикамья ограничено посещение лесов
В Прикамье задержан организатор покушения на учительницу
В Прикамье стартовал проект «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края»
В пермской школе открыли мемориальную доску Виктору Сунцову
В Перми начались гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко»
На «Слудской горке» в Перми появятся камеры видеонаблюдения
На Коммунальном мосту ограничат движение транспорта
Добавить комментарий: