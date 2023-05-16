В Пермском крае суд вынес приговор курьеру телефонных мошенников

Краснокамский городской суд вынес приговор 21-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».В середине февраля текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что ее 65-летнему отцу позвонила неизвестная и сообщила, что внучка пенсионера попала в ДТП. В результате происшествия якобы пострадал ребенок, и для прекращения уголовного дела необходима сумма 1 миллион 200 тысяч рублей. Мужчина сразу понял, что имеет дело с телефонными мошенниками, так как его внучка находилась рядом с ним дома. Однако пенсионер не растерялся, решил подыграть злоумышленникам и выразил готовность передать курьеру деньги и пакет с вещами. Не завершая разговора, мужчина попросил родственницу обратиться в полицию."В результате грамотных действий сотрудников отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу и благодаря находчивости пенсионера, курьер мошенников был задержан во время передачи денежных средств. Злоумышленник был доставлен в дежурную часть, где дал признательные показания. Молодой человек пояснил, что остро нуждался в деньгах, поэтому согласился на предложение неизвестных лиц о подработке. О преступном характере данной деятельности юноша знал, но его это не смутило. Заработать у него не получилось, так как он был задержан при выполнении своего первого задания", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.