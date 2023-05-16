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В Пермском крае суд вынес приговор курьеру телефонных мошенников →
В нескольких территориях Прикамья ограничено посещение лесов
В период с 16 по 19 мая пребывание граждан в лесах ограничено на территории Добрянского лесничества.
В период с 18 по 19 мая пребывание граждан в лесах ограничено на территории Сивинского лесничества.
На указанных территориях временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.
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