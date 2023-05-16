В пермской школе открыли мемориальную доску Виктору Сунцову

На фасаде школы № 3 в Перми открыли мемориальную доску Виктору Сунцову. Он был разведчиком, на протяжении 20 лет воевал в различных горячих точках и погиб ровно год назад при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Посмертно награжден Орденом Мужества.Напомним, увековечить имя героя, погибшего во время спецоперации на Украине, попросила супруга Екатерина Сунцова во время личного приема Дмитрия Махонина в апреле. Губернатор тогда дал обещание просьбу выполнить.Екатерина Сунцова: "Это память, которую не только я, не только мои дети должны помнить, но и все. Если не будем помнить мы, нет памяти - нет страны".Место для размещения памятной доски на фасаде пермской школы № 3 выбрано неспроста. Именно из этих стен подростком вышел во взрослую жизнь будущий герой.Елена Киркина, учитель МАОУ «СОШ 3» города Перми: "Уроки, данные его мамой, школой, стали жизненной стратегией. Береги честь смолоду, не малодушничай, живи по совести".После школы Виктор Сунцов поступил в училище на специальность плотник-столяр. А дальше началась военная карьера. Несмотря на молодой возраст, наград за плечами не мало: медаль «За службу на северном Кавказе», «За боевые отличия», «За укрепления боевого содружества» и «Участник военной операции в Сирии».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Благодаря таким людям как он, наша Родина является той страной, которой мы можем гордиться. Выпускники этой школы всегда будут помнить о том, что он сделал для нашей страны и это будет уроком памяти".Чтить память и подвиг героя нашего времени в стенах школы будут ежегодно, а мемориальная доска на входе - как напоминание подрастающему поколению, что такое честь, мужество и отвага.