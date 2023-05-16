В Перми начались гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко»

В Перми стартовали гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Накануне на сцене ДК Солдатова показали спектакль «Сон в летнюю ночь» (12+), лауреат премии «Золотая маска». И это только начало больших гастролей. 17 мая столичные артисты сыграют постановку «Египетские ночи» (12+), 18 мая - «Войну и мир. Начало романа» (12+) . Далее - 21, 23 и 25 мая - «Волки и овцы» (12+), «Чайка» (12+) и «Семейное счастье» (12+).Андрей Воробьев, директор театра «Мастерская Петра Фоменко»: "Приходите посмотреть, как бережно, очень рачительно, с нежностью и любовью можно обходиться с нашей классикой, в то время, когда сегодня очень многие почему-то пытаются найти новые формы работы, не всегда полезные, для того, чтобы сохранять богатые культурные традиции нашей страны и всего мира".В фойе второго этажа зрители также могут увидеть передвижную выставку, посвящённую 90-летию основателю Мастерской - Петру Фоменко. Масштабные гастроли проходят в рамках реализации проекта администрации города «Лучшие театры России – юбилею города Перми», который направлен на знакомство пермяков с лучшими разножанровыми спектаклями страны. Так, гостями краевой столицы уже стали «Театр имени Вахтангова», «Балет Бориса Эйфмана», театр «У Никитских ворот». «Фоменки», как ещё называют любимых артистов зрители, признаются, что этот тур в Перми - один из самых продолжительных за 30-летнию историю театра.Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Театр очень профессионально подошёл к этим гастролям. Андрей Михайлович поставил задачу, чтобы вся постановка была такая же, как в Москве. Три фуры, может вы обратили внимание, прибыли с оборудованием. Прибыли осветители, звукорежиссёры, обязательно артисты отрепетировали, каким образом на новой сцене будут происходить действия. И всё шло, будто мы находимся в Москве".