В Прикамье стартовал проект «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края». Это своеобразный конкурс, который проходит в течение 11 месяцев. Победители получают продвижение по карьерной лестнице.Анастасия Калашникова будучи заместителем главного врача Полазненской районной больницы, берёт смены в качестве врача приемного отделения стационара, для того чтобы знать обо всех нюансах работы изнутри медицинского учреждения. До февраля этого года Анастасия работала кардиологом в больнице Архангела Михаила в Орджоникидзевском районе. Предложение о руководящей должности поступило сразу после финала регионального проекта «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края».Анастасия Калашникова, заместитель главного врача Полазненской районной больницы: "Когда определились финалисты, нас было трое, сразу поступило предложение, что есть такая должность, в этой больнице, есть время подумать, но недолго. Я согласилась".В 2022 году на проект заявились более 140 работников здравоохранения. В течение 11 месяцев конкурсанты участвовали в образовательном процессе на базе Пермского медицинского университета. В краевом Минздраве рассказали, что новый конкурс уже начался.Евгений Рожнёв, первый заместитель министра здравоохранения Пермского края: "В территориях края позволит нам сформировать новые управленческие команды, и выстроить уже на местах несколько иные организационные подходы, которые будут служить повышению качества оказания медицинской помощи жителям Прикамья".Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что проект является настоящим социальным лифтом для медицинских работников и делает медицину в регионе еще более качественной и доступной. Для этого обновляется инфраструктура, оборудование. Например, руководящий состав больницы в Полазне готовится к открытию в этом году нового здания.В будущей поликлинике одновременно смогут получать помощь 200 человек. Прием будут вести узкие специалисты. И всё это необходимо организовать. Анастасия Калашникова для решения этой задачи применит, в том числе, опыт, полученный во время конкурсных испытаний, и в перспективе планирует не останавливаться на достигнутом.