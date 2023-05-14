На «Слудской горке» в Перми появятся камеры видеонаблюдения
Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в в социальной сети, что система видеонаблюдения появится в Перми на «Слудской горке». Заявление было сделано во время проверки хода работ по благоустройству данной местности. В настоящее время работы на верхнем ярусе практически завершены. К 12 июня подрядная организация планирует завершить работы на нижнем ярусе. Глава региона поручил установить систему видеонаблюдения на всей территории Слудской горки, чтобы пресечь деятельность вандалов.
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