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← Водитель грузовика, устроивший смертельную аварию со скорой, предстанет перед судом

На Коммунальном мосту ограничат движение транспорта

В ночь на 11 мая начнётся фрезерование покрытия Коммунального моста. В связи с этим на мосту будет введено ограничение движения транспорта - оно будет осуществляться по двум полосам. Одна – по направлению из города, другая – в город.
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», ранее подрядчик уже заасфальтировал подъезды к Коммунальному мосту с улиц Окулова и Борцов Революции. Глава Перми Алексей Дёмкин поставил задачу к Дню города выполнить большую часть работ по обновлению покрытия Коммунального моста. После 12 июня подрядчику останется укрепить покрытие въездной группы в город. Работы идут по графику.

Опубликовано: 10.05.2023 в 18:06 в рубрике - Вести Пермь

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← Водитель грузовика, устроивший смертельную аварию со скорой, предстанет перед судом

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