На Коммунальном мосту ограничат движение транспорта
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», ранее подрядчик уже заасфальтировал подъезды к Коммунальному мосту с улиц Окулова и Борцов Революции. Глава Перми Алексей Дёмкин поставил задачу к Дню города выполнить большую часть работ по обновлению покрытия Коммунального моста. После 12 июня подрядчику останется укрепить покрытие въездной группы в город. Работы идут по графику.
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