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В Роспотребнадзоре назвали главные проблемы с детским питанием в Прикамье
Установлено, что имеет место распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей 1-4 классов (почти 35 %); высокий уровень хронической заболеваемости, связанной с питанием у старшеклассников в сравнении с начальным звеном (в 2,4 раза); проблема дефицита в домашнем питании детей молочных продуктов, рыбы, хлеба из муки грубого помола, дефицит потребления фруктов и овощей.
По результатам анкетирования родителей с детьми наряду с использованием в пищу основных продуктов необходимых для полноценного, сбалансированного питания, обратило на себя внимание частота приема в пищу продуктов с высоким содержанием жира, соли, сахара.
Как сообщили в ведомстве, питание организовано во всех общеобразовательных учреждений края. Количество школьников, получающих питание в школах (горячее питание и буфетная продукция), составляет 95,7 %. Для организации питания детей в школах на территории края в настоящий момент функционирует 2 комбината школьного питания, 132 аутсорсера, 168 юридических лиц школ осуществляют питание самостоятельно, без привлечения сторонних организаций.
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