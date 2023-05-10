В Роспотребнадзоре назвали главные проблемы с детским питанием в Прикамье

Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты мониторинга за состоянием питания и здоровьем детей в школах Пермского края за 2022 год. Мониторинг включает оценку организации питания в общеобразовательных организациях, оценку структуры питания в семье, сложившиеся пищевые привычки и пищевое поведение школьников, распространенность нарушений здоровья, связанных с пищевым фактором, а также патологий, требующих индивидуального подхода в организации питания.Установлено, что имеет место распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей 1-4 классов (почти 35 %); высокий уровень хронической заболеваемости, связанной с питанием у старшеклассников в сравнении с начальным звеном (в 2,4 раза); проблема дефицита в домашнем питании детей молочных продуктов, рыбы, хлеба из муки грубого помола, дефицит потребления фруктов и овощей.По результатам анкетирования родителей с детьми наряду с использованием в пищу основных продуктов необходимых для полноценного, сбалансированного питания, обратило на себя внимание частота приема в пищу продуктов с высоким содержанием жира, соли, сахара.Как сообщили в ведомстве, питание организовано во всех общеобразовательных учреждений края. Количество школьников, получающих питание в школах (горячее питание и буфетная продукция), составляет 95,7 %. Для организации питания детей в школах на территории края в настоящий момент функционирует 2 комбината школьного питания, 132 аутсорсера, 168 юридических лиц школ осуществляют питание самостоятельно, без привлечения сторонних организаций.