В Прикамье ожидаются заморозки

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В Роспотребнадзоре назвали главные проблемы с детским питанием в Прикамье →
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← В Едином центре поддержки семей участников СВО пройдет расширенный прием граждан
В Роспотребнадзоре назвали главные проблемы с детским питанием в Прикамье →
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02.05.2023 в 20:39
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Скульптуру "Пермский медведь" вернут на прежнее место
Участники СВО и ветераны боевых действий побывали на "Мотовилихинских заводах"
В Перми презентовали книгу "Пермские войсковые части Красной армии во время Великой Отечественной войны"
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