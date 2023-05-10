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Парад Победы в Перми стал самым масштабным за последние годы
Старт торжествам в честь Дня Победы дала церемония возложения венков и цветов к монументу "Героям фронта и тыла". Парой часов позже на Октябрьской площади города начался Парад Победы, с театрализованным прологом под названием «Родина одна!». Участие в нем принимали больше 700 человек.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы гордимся и всегда будем помнить имена всех, кто прошел испытания войной, кто своим упорным трудом приближал победу."
На трибунах — самые почетные гости праздника - ветераны, труженики тыла, дети войны. Георгий Меркулов, дважды кавалер ордена Ленина, герой социалистического труда, победу, как принято говорить, ковал в тылу, в угольных шахтах Кизела, куда был эвакуирован из захваченного Курска.
Георгий Меркулов, Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина: "Я шахтер, с Курска приехал в Кизел и вот, чего добился."
За годы войны из Прикамья, тогда Молотовской области, на фронт ушло более полумиллиона человек, из них погибло около 120 тысяч, более 70 тысяч пропали без вести. Когда молодые люди сегодня говорят о Дне Победы, чувства у всех схожие.
Анастасия Пономарёва, волонтёр: "У меня есть чувство гордости, то, что наша страна победила, очень благодарна ветеранам, тем, кто воевал, они создали наше настоящее."
После театрализованного пролога начинается торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. В парадных расчетах проходят военнослужащие 764-го истребительного полка, МВД, МЧС, ФСИН, кадеты и курсанты Пермского военного института.
Дмитрий Югов, курсант Пермского военного института: "Тренировок было действительно много, ответственность, набирали не абы кого, конкуренция была. Так получилось, что в этом году набрали следующий состав."
Впервые Парад Победы в Перми открывают легендарные «Катюши». Следом идут самоходные минометы «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Град», артиллерийские системы, произведенные в Перми. Исторические образцы техники сразу после парада станут экспонатами выставки, которая откроет масштабный патриотический фестиваль «Оружие победы». На выставке, которая развернулась на половине городской эспланады, представили около 400 образцов вооружения - гаубицы, пушки, минометы, станки, элементы бронепоездов. И конечно, стрелковое оружие, вызывающее неподдельный интерес у детей.
Сергей Цирков: "Детям, конечно, надо показывать, чтобы они все это потрогали, посмотрели, надо уроки преподавать им, это очень хороший урок."
А неподалеку, у «Театра-Театра» практически весь день проходил концерт с песнями военных лет, праздничная программа была организована и на набережной Камы в пространстве нового амфитеатра. Завершид День Победы в Перми в 23:00 10-минутный салют на правом берегу Камы.
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