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В Перми запустят дополнительный автобусный маршрут по улице Встречной
В ведомстве поясняют, что дополнительные рейсы для удобства пассажиров будут отмечены литерой «К». При этом, автобусы, следующие до остановки «Тенториум», не будут совершать заезд на разворотную площадку «Улица Куфонина». Пассажиров просят быть внимательными.
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