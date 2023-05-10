В Прикамье генеральный директор компании похитила 5 млн рублей

Пермский районный суд вынес приговор в отношении 46-летней жительницы города Перми. Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Следствием установлено, что с 2013 по 2018 годы обвиняемая являлась генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью. Имела право распоряжаться денежными средствами организации. В ее распоряжении находилась чековая книжка и корпоративная карта, которыми злоумышленница воспользовалась в корыстных целях. Она неоднократно производила расчеты за товары и услуги в личных интересах, снимала с расчетного счета наличные денежные средства. Чтобы скрыть факты хищения, предоставляла в бухгалтерию Общества кассовые и товарные чеки, которые брала у родственницы, работающей старшим продавцом в хозяйственном магазине."Всего ею было предоставлено 652 чека на общую сумму свыше 4 млн. рублей. Кроме этого, 600 тысяч рублей женщина в кассу и на расчетный счет Общества не вернула, а также не предоставила авансовый отчет о расходах и подтверждающие расход документы, обещая предоставить их позднее", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.С 2016 по 2021 годы обвиняемая, являясь руководителем другого Общества с ограниченной ответственностью, совершила подобные противоправные действия в отношении организации, причинив ущерб на сумму более 1 млн рублей.Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, условно с испытательным сроком 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.