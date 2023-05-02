В Перми прошел межрегиональный турнир Пермского края по тхэквондо ВТФ
В напряженной борьбе было разыграно более 50 комплектов медалей. По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла сборная Екатеринбурга, второе - у пермяков. Основной тренировочной базой для сборной Пермского края является клуб "Каскад". Сейчас в регионе тхэквондо ВТФ занимается около тысячи спортсменов от 4 до 18 лет.
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