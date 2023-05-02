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Легкоатлету и известному тренеру Юрию Павлову исполнилось 85 лет

85 лет - в спорте и бодрости. Знаковый юбилей отметил один и самых известных легкоатлетов Прикамья, первый мастер спорта Перми по легкоатлетическим метаниям, известный тренер Юрий Павлов. Юбиляра поздравила и съемочная группа "Вести Пермь".
Друзья собираются вместе, и повод самый что ни на есть значимый - 85-летний юбилей отмечает первый мастер спорта Перми по легкоатлетическим метаниям, известный тренер - Юрий Павлов. Возраст солидный - юбиляр подтянут и бодр, и секретов особых нет.
Юрий Павлов, заслуженный тренер СССР: "Зависит от характера, просто от характера, ничего я особенного не делаю, я живу! Живу, и больше ничего, а потом, у меня жена прекрасная, она не даёт мне стареть, а я - ей!"
История этого человека может стать основой для интересной книги или кино, и надо сказать, что написано и снято немало. И, конечно, рассказать много интересного могут в первую очередь близкие.
Пётр Павлов, заслуженный тренер России: "Абсолютно всё, что я знаю, это заложено в первую очередь отцом, вы знаете, когда-то, куда бы я ни приходил, все говорили - это сын Павлова, сейчас он куда-то приходит, про него говорят - это отец Павлова! Вот такая у нас семейственность, а всё, что я знаю, что передаю своим детям, все основы, это всё заложено им".
И в бокс, рассказал сын Пётр, его привёл именно отец. А коллеги легкоатлеты могут поделиться впечатлениями от совместной работы. Так, ещё один известный спортсмен Леонид Вешкуров отметил, что Юрий Павлов - это тот человек, который всегда поможет, подскажет и научит.
Леонид Вешкуров, заслуженный тренер России: "Юрий Аркадьевич Павлов подготовил много мастеров спорта, и он не просто, он как человек - очень хороший человек, он многих подготовил, он очень опытный!"Опыт не приходит сразу, это скажет любой мастер, так и у Юрия Аркадьевича - всех результатов он добился упорным трудом, будь то личные достижения или воспитание учеников.
Изучая интернет, можно найти много интересных историй про юбиляра. Например, однажды Юрий Аркадьевич на спор, взял сумку со спортивной формой и перебросил через пятиэтажный дом.
85-летний юбилей - это серьёзная веха на жизненном пути. При этом Юрий Аркадьевич рассказал, что и сейчас он продолжает заниматься и передавать свой опыт тем, кто только начинает свой путь легкоатлета.

Опубликовано: 02.05.2023 в 13:10 в рубрике - Вести Пермь

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