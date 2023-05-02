← 27 апреля на двух перекрестках в Перми отключат светофоры
Легкоатлету и известному тренеру Юрию Павлову исполнилось 85 лет →
В Ныробе выпал снег
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← 27 апреля на двух перекрестках в Перми отключат светофоры
Легкоатлету и известному тренеру Юрию Павлову исполнилось 85 лет →
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02.05.2023 в 20:39
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