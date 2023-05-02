Сезон пассажирской навигации в Прикамье открыт

На Каме официально стартовал сезон пассажирской навигации.В первое в этом году путешествие по Каме на юг Прикамья из Перми в Чайковский на туристическом теплоходе "Павел Бажов" отправились больше двух сотен человек.Внутри комфортные каюты - как эконом класс, так и просторные апартаменты. Рейс на теплоходе из Перми в Чайковский — первый в этом году. Торжественный старт водной навигации в регионе даёт заместитель председателя правительства региона Андрей Алякринский.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что краевые власти ведут большую работу по развитию речного судоходства в Прикамье, в том числе создается инфраструктура, чтобы активнее использовать реки в туристических маршрутов внутри региона.Для комфорта пассажиров водного транспорта сегодня в Прикамье создана современная инфраструктура. В рамках реализации проекта «Пермь- 300» отремонтированы причалы и променадная часть Набережной Камы. Уложена гранитная плитка, восстановлен арт-объект “Счастье не за горами».Особое внимание безопасности. На причалах построены два современных модульных контрольно-пропускных пункта.Оба здания обеспечены всем необходимым оборудованием — от систем видеонаблюдения до наличия датчиков радиационного контроля на входе. Что исключает возможность проноса на судно опасных объектов.Оценить новшества смогут и пассажиры внутренних рейсов — с 1 по 13 мая возобновляется работа маршрутов из Березников в Быструю, из Старых Лядов в Куликово, из Сылвы в Троицу, из Перми в Заречный. Рейсы свяжут между собой разные территории Прикамья. Из краевого бюджета на эти направления выделено более 22 млн рублей.Андрей Алякринский, заместитель председателя Правительства Пермского края: "В Прикамье пользуется спросом навигация, у нас до сих пор есть места, куда можно добраться только на речном транспорте - в этом году впервые со Свердловской железной дорогой организовали проект, и железная дорога связалась с водой".В первое в этом году путешествие по Каме реке отправляются больше двух сотен человек. Для многих точно не последнее в этом сезоне.