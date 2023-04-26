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← Отопительный период в Перми закончится 28 апреля

27 апреля на двух перекрестках в Перми отключат светофоры

Госавтоинспекция Прикамья информирует об оключении 27 апреля с 09 до 12 часов светофорного объекта на перекрестке бульвара Гагарина и Южной дамбы. Причина - профилактические работы. Кроме того, с 10 до 12 часов не будет работать светофор на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова.

Опубликовано: 26.04.2023 в 17:50 в рубрике - Вести Пермь

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← Отопительный период в Перми закончится 28 апреля

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