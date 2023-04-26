Отопительный период в Перми закончится 28 апреля

Датой окончания отопительного периода 2022-2023 годов в Перми станет 28 апреля. Соответствующее постановление администрации города сейчас проходит процедуру согласования. Об этом говорится в сообщении департамента ЖКХ, которое было отправлено в администрации районов (копия имеется в распоряжении редакции). Управляющим организациям рекомендовано принять меры по переводу системы теплоснабжения на летний режим работы с 28 апреля.
Напомним, согласно Правил предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен заканчиваться после 5-дневнего периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов. По данным Пермского ЦГМС, данный 5-дневный период ожидается 27 апреля.
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