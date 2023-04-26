В Перми стартовала весенняя озеленительная кампания

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Посадки пройдут в скверах и парках, вдоль улично-дорожной сети во всех районах города. Дополнительно деревья будут высажены и в городских лесах. Предпочтение, как и прежде, будет отдаваться деревьям ценных пород: яблоням, рябинам, липам, березам, ивам и тополю пирамидальному, который не образует пуха. Так, в этом году молодые саженцы появятся в сквере им. Татищева, саду им. Гоголя, на газонах вдоль улиц Сибирской и Петропавловской, на набережной реки Камы, в скверах у Дома чекистов и на улице Макаренко.
Цветы начнут высаживать со второй половины мая до середины июня. Всего планируется высадить более 800 тысяч цветущих, декоративно-лиственных и ампельных цветов – это петунии, тагетисы, бегонии, колеусы, виолы, агератумы, алиссумы, георгины и другие.
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