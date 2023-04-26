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Сильные пожары произошли возле деревень Кропани и Антоновцы
Почти такой же пожар произошел возле деревни Антоновцы недалеко от Краснокамска. Сначала загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на лес. Площадь, охваченная пламенем, составила 6 га. В тушении участвовали 24 человека.
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