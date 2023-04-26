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В Чайковском произошел пожар в одном из цехов машиностроительного завода
"К моменту прибытия первых пожарных подразделений горение происходило по всей площади кровли. В 12:20 пожар был локализован. 13:06 - ликвидация открытого горения. Причины пожара и ущерб устанавливаются", - сообщил Тахир Тимергалеев, начальник 11 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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