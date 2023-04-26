Представлена программа событий мая в рамках 300-летия Перми

Сегодня на заседании правительства Пермского края обсудили проведение в мае мероприятий в рамках празднования 300-летнего юбилея Перми. По словам заместителя председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Натальи Галкиной, именно в мае Прикамью предстоит принять первую волну туристов и участников юбилейных событий.Сейчас разрабатываются оригинальные имиджевые решения для создания единого стиля оформления города. Это поможет сформировать у жителей и туристов образ юбилея, понять его смысловое наполнение и отразить те идеи, которые организаторы вкладывали в программу празднования 300-летия. На сегодняшний день у слогана юбилея «Всё реально!» появилось графическое исполнение и разработан гайдбук по его использованию на всех поверхностях: в наружной рекламе, печатных изданиях, на цифровых носителях.«Уже с начала мая в городе запустится рекламная кампания, подчеркивающая, что в Перми и для пермяков – все реально. Тема 300-летия, начиная с мая, будет представлена в пермском аэропорту и на других транспортных узлах столицы региона», – сообщила Наталья Галкина.