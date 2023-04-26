← За сутки в Прикамье произошло 52 пожара
В Чайковском произошел пожар в одном из цехов машиностроительного завода →
Представлена программа событий мая в рамках 300-летия Перми
Сейчас разрабатываются оригинальные имиджевые решения для создания единого стиля оформления города. Это поможет сформировать у жителей и туристов образ юбилея, понять его смысловое наполнение и отразить те идеи, которые организаторы вкладывали в программу празднования 300-летия. На сегодняшний день у слогана юбилея «Всё реально!» появилось графическое исполнение и разработан гайдбук по его использованию на всех поверхностях: в наружной рекламе, печатных изданиях, на цифровых носителях.
«Уже с начала мая в городе запустится рекламная кампания, подчеркивающая, что в Перми и для пермяков – все реально. Тема 300-летия, начиная с мая, будет представлена в пермском аэропорту и на других транспортных узлах столицы региона», – сообщила Наталья Галкина.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье произошло 52 пожара
В Перми стартует горячая линия по доступности питьевой воды
Напротив ЦУМа полностью завершили снос киосков
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» продлила работу
"Пермский диктант": 30 вопросов к юбилею краевой столицы
В Перми стартовала акция "Защитим защитников!"
Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал главные дорожные стройки Перми
На троих украли более 70 велосипедов. Вынесен приговор серийным похитителям "железных коней"
В день рождения Перми проезд в общественном транспорте может стать бесплатным
В Краснокамске задержан закладчик с героином
Добавить комментарий: