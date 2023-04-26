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За сутки в Прикамье произошло 52 пожара
В том числе возникло 7 очагов лесных пожаров на площади 11,51га (Юрлинский МО, Гайнский МО, Ильинский ГО, Краснокамский ГО, Сивинский МО, Нытвенский ГО). Было ликвидировано 3 очага лесных пожаров.
В настоящее время действуют 4 лесных пожара: в Нытвенском ГО локализован на площади 3,5 га, в Краснокамском ГО локализован на площади 3 га, в Ильинском ГО локализован на площади 2 га, в Сивинском МО локализован на площади 1,2 га.
За сутки пожарные защитили от огня 20 домов и спасли двух человек.
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