На троих украли более 70 велосипедов. Вынесен приговор серийным похитителям "железных коней"

Свердловский районный суд Перми признал троих жителей краевого центра 1996, 2000 и 2011 годов рождения виновными в серии краж. В период с февраля по сентябрь 2021 года фигуранты совершили хищение более 70 велосипедов, в том числе дорогостоящих моделей, причинив ущерб их владельцам в размере превышающем 1,2 млн рублей.Воры обходили подъезды многоквартирных жилых домов краевого центра и оборудованные парковки в поисках велосипедов. С помощью специально подготовленных инструментов похищали имущество. Деньги, вырученные от продажи велосипедов, злоумышленники тратили по своему усмотрению."На счету у одного из виновных 47 эпизодов противоправной деятельности, другим совершено 37 преступлений, третий участник участвовал только единожды в хищениях", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В зависимости от роли каждого суд назначил наказание одному из соучастников в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца в колонии строго режима, второй фигурант будет находиться 4 года и 2 месяца в колонии-поселении, третий обязан выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.