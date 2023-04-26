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На троих украли более 70 велосипедов. Вынесен приговор серийным похитителям "железных коней"
Воры обходили подъезды многоквартирных жилых домов краевого центра и оборудованные парковки в поисках велосипедов. С помощью специально подготовленных инструментов похищали имущество. Деньги, вырученные от продажи велосипедов, злоумышленники тратили по своему усмотрению.
"На счету у одного из виновных 47 эпизодов противоправной деятельности, другим совершено 37 преступлений, третий участник участвовал только единожды в хищениях", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В зависимости от роли каждого суд назначил наказание одному из соучастников в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца в колонии строго режима, второй фигурант будет находиться 4 года и 2 месяца в колонии-поселении, третий обязан выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.
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