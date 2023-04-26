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Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал главные дорожные стройки Перми
Это про новую автодорогу, которая соединит Нестюковский тракт и улицу Промышленную, тем самым создав дополнительный выезд с промузла Осенцы. Работа непростая, говорят специалисты - так, необходимо построить путепровод над железнодорожными путями.
Денис Останин, подрядчик: "Это девятипролётное искусственное сооружение, ведём монтаж пролётов, и омоноличивание балок, и к середине лета мы планируем закончить монтаж пролётных строений".
О ходе работ рассказали главе региона. Это первая точка в маршруте Дмитрия Махонина, который сегодня инспектирует объекты дорожного строительства. И внимание к ней особое, так как работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект, который в инфраструктурной программе «Пермь-300» считается ключевым - возведение улицы Строителей. Общая протяжённость - более семи километров, в итоге магистраль должна соединить Парковый с шоссе Космонавтов. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Рисков мы не видим, дальше будем следить за стройкой, и рассчитываю, что не просто в срок, а с опережением графика мы ряд объектов введём в эксплуатацию".
Здесь, кстати, также идёт речь о строительстве путепровода над улицей Локомотивная - по сути, самая сложная часть этого этапа. И, по словам автомобилистов, за процессом они следят.
Дмитрий Голубчиков, водитель: "Конечно, очень сильно ждём, соответственно, мы можем спокойно заезжать с Красавинского моста и двигаться постепенно. Мы видим, как строительство продвигается, соответственно, мы можем в центр города двигаться!"
А буквально через дорогу можно наблюдать, как идёт прокладка ещё одного тоннеля под Транссибирской магистралью, так же для разгрузки транспортных потоков. Движение поездов при этом не прекращается.
Леонид Спирк, подрядчик: "После выполнения работ по устройству защитного экрана выполняется бетонирование этих труб, укрепляется тело будущего тоннеля, производится разработка грунта".
Ещё один крупный объект - продление улицы Крисанова до шоссе Космонавтов, протяжённость участка составит чуть более двух километров.
Часть этого проекта - строительство моста через Данилиху. Вот так он будет выглядеть, и здесь, кстати, можно изучить все технические параметры. И передвигаться по нему смогут трамваи, автомобили, будут и пешеходные дорожки.
Если говорить в целом, то в этом году дорожному фонду Пермского края выделена рекордная сумма - 31 миллиард рублей - в планах построить и отремонтировать почти 400 километров автомобильных дорог.
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