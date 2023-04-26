Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал главные дорожные стройки Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал главные дорожные стройки города. Среди них - возведение новых развязок на шоссе Космонавтов и возле железнодорожного вокзала.Денис Останин, подрядчик: "Идёт подъезд к улице Промышленная, то есть здесь у нас участок улицы Промышленная, потом пересекаем железнодорожную станцию Осенцы".Это про новую автодорогу, которая соединит Нестюковский тракт и улицу Промышленную, тем самым создав дополнительный выезд с промузла Осенцы. Работа непростая, говорят специалисты - так, необходимо построить путепровод над железнодорожными путями.Денис Останин, подрядчик: "Это девятипролётное искусственное сооружение, ведём монтаж пролётов, и омоноличивание балок, и к середине лета мы планируем закончить монтаж пролётных строений".О ходе работ рассказали главе региона. Это первая точка в маршруте Дмитрия Махонина, который сегодня инспектирует объекты дорожного строительства. И внимание к ней особое, так как работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект, который в инфраструктурной программе «Пермь-300» считается ключевым - возведение улицы Строителей. Общая протяжённость - более семи километров, в итоге магистраль должна соединить Парковый с шоссе Космонавтов. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Рисков мы не видим, дальше будем следить за стройкой, и рассчитываю, что не просто в срок, а с опережением графика мы ряд объектов введём в эксплуатацию".Здесь, кстати, также идёт речь о строительстве путепровода над улицей Локомотивная - по сути, самая сложная часть этого этапа. И, по словам автомобилистов, за процессом они следят.Дмитрий Голубчиков, водитель: "Конечно, очень сильно ждём, соответственно, мы можем спокойно заезжать с Красавинского моста и двигаться постепенно. Мы видим, как строительство продвигается, соответственно, мы можем в центр города двигаться!"А буквально через дорогу можно наблюдать, как идёт прокладка ещё одного тоннеля под Транссибирской магистралью, так же для разгрузки транспортных потоков. Движение поездов при этом не прекращается.Леонид Спирк, подрядчик: "После выполнения работ по устройству защитного экрана выполняется бетонирование этих труб, укрепляется тело будущего тоннеля, производится разработка грунта".Ещё один крупный объект - продление улицы Крисанова до шоссе Космонавтов, протяжённость участка составит чуть более двух километров.Часть этого проекта - строительство моста через Данилиху. Вот так он будет выглядеть, и здесь, кстати, можно изучить все технические параметры. И передвигаться по нему смогут трамваи, автомобили, будут и пешеходные дорожки.Если говорить в целом, то в этом году дорожному фонду Пермского края выделена рекордная сумма - 31 миллиард рублей - в планах построить и отремонтировать почти 400 километров автомобильных дорог.