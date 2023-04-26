В день рождения Перми проезд в общественном транспорте может стать бесплатным

В день рождения Перми 12 июня проезд в общественном транспорте может стать бесплатным. Такое предложение сегодня обсудили депутаты городской Думы на пленарном заседании. Также они заслушали доклад о подготовке к празднованию 300-летия. Заявлено, что к юбилею должны привести в порядок около 40 парков и скверов, завершить благоустройство улицы Ленина, оформление архитектурной подсветкой зданий в центре и ремонт фасадов 82 домов.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Задали массу вопросов администрации города в части реализации приоритетных проектов, которые мы планировали и которыми мы долгое время занимались в преддверии великой большой даты — 300-летия Перми. Моё личное мнение — все выглядит неплохо, горожане ощутили на себе всё то количество работ, которое сегодня проводится в городе".Также депутаты одобрили инициативу возложить обязанности по обеспечению безопасности расселённых домов до их сноса на городской департамент ЖКХ.Олег Бурдин, депутат Пермской городской Думы: "Ситуация показала, что у нас достаточно большое количество расселенных домов стоит, когда полностью все жители выехали — это уже муниципальная собственность. Возникает вопрос о содержании, пока этот дом не снесли. Это сосули, сход снега с крыши, несанкционированный доступ внутрь здания. Сейчас мы такую функцию добавляем департаменту ЖКХ, до момента сноса они такие дома будут содержать".Глава Перми Алексей Дёмкин объявил на заседании Пермской городской Думы о сокращении числа своих заместителей. Так, функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием» будет расформирован. В результате кадровых реформ с 2020 года количество заместителей Главы города сократится с девяти до шести. Эти изменения положительно сказываются на оптимизации всех руководящих процессов в мэрии, а также ведут к сокращению лишних расходов из бюджета города.Алексей Дёмкин, глава Перми: "На одной из последних встреч с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным мне была поставлена задача о сокращении аппарата администрации города Перми. Мы на сегодняшний день с руководителем моего аппарата прорабатываем вопрос по перераспределению части полномочий функционально-целевого блока управления инвестиционной, строительной деятельностью и природопользованию, которые возглавлял Виктор Геннадьевич Агеев. Эта работа в ближайшее время будет закончена, должность заместителя будет упразднена".