В день рождения Перми проезд в общественном транспорте может стать бесплатным

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Также депутаты одобрили инициативу возложить обязанности по обеспечению безопасности расселённых домов до их сноса на городской департамент ЖКХ.
Олег Бурдин, депутат Пермской городской Думы: "Ситуация показала, что у нас достаточно большое количество расселенных домов стоит, когда полностью все жители выехали — это уже муниципальная собственность. Возникает вопрос о содержании, пока этот дом не снесли. Это сосули, сход снега с крыши, несанкционированный доступ внутрь здания. Сейчас мы такую функцию добавляем департаменту ЖКХ, до момента сноса они такие дома будут содержать".
Глава Перми Алексей Дёмкин объявил на заседании Пермской городской Думы о сокращении числа своих заместителей. Так, функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием» будет расформирован. В результате кадровых реформ с 2020 года количество заместителей Главы города сократится с девяти до шести. Эти изменения положительно сказываются на оптимизации всех руководящих процессов в мэрии, а также ведут к сокращению лишних расходов из бюджета города.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "На одной из последних встреч с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным мне была поставлена задача о сокращении аппарата администрации города Перми. Мы на сегодняшний день с руководителем моего аппарата прорабатываем вопрос по перераспределению части полномочий функционально-целевого блока управления инвестиционной, строительной деятельностью и природопользованию, которые возглавлял Виктор Геннадьевич Агеев. Эта работа в ближайшее время будет закончена, должность заместителя будет упразднена".
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