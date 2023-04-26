В Краснокамске задержан закладчик с героином

Наркополицейские Краснокамска задержали ранее судимого 44-летнего жителя города Перми. Мужчина раскладывал закладки с наркотическим средством на улице Невской города Краснокамска. Он успел оборудовать 4 тайника-закладки с героином, когда был задержан наркополицейскими. При личном досмотре у него было изъято еще 35 пакетиков."В ходе разбирательства оперативники выяснили, что задержанный устроился на работу в интернет-магазин закладчиком, чтобы получать бесплатно запрещенное вещество, так как сам на протяжении долгого времени является наркозависимым. Затем решил и подзаработать таким образом. Получив на реализацию запрещенное вещество большого веса, дома при помощи весов развешал на маленькие дозы и расфасовал 39 свертков", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе обыска по месту жительства у мужчины была изъята банка, в которой находилось 16,65 грамма героина, а также весы, изолента для фасовки.Следственным отделом ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбуждено 6 уголовных дело по ч. 3 ст. 30 ст. 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» УК РФ. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.