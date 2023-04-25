Жителя Перми будут судить за ДТП со скорой, в котором погибла женщина

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).По версии следствия, 18 ноября 2022 года 40-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь по федеральной трассе «М-7 «Волга» на территории Краснокамского городского округа, пренебрегая Правилами дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со автомобилем скорой медицинской помощи «ГАЗ-221727», движущимся во встречном направлении."В результате аварии, находившиеся в салоне спецмашины два медика,75 – летняя пациентка и водитель получили различные множественные ушибы и переломы. При этом, пожилая женщина от полученных травм через непродолжительное время скончалась в ГБУЗ Пермского края «Краснокамская городская больница». Также травмы получил и сам виновник аварии", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Кроме этого, данное ДТП спровоцировало еще одно происшествие – двигавшийся попутном направлении за скорой легковой автомобиль «Лада Гранта» от столкновения указанных транспортных средств получил значительные механические повреждения.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.