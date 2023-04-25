Жителя Перми будут судить за ДТП со скорой, в котором погибла женщина
По версии следствия, 18 ноября 2022 года 40-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь по федеральной трассе «М-7 «Волга» на территории Краснокамского городского округа, пренебрегая Правилами дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со автомобилем скорой медицинской помощи «ГАЗ-221727», движущимся во встречном направлении."В результате аварии, находившиеся в салоне спецмашины два медика,75 – летняя пациентка и водитель получили различные множественные ушибы и переломы. При этом, пожилая женщина от полученных травм через непродолжительное время скончалась в ГБУЗ Пермского края «Краснокамская городская больница». Также травмы получил и сам виновник аварии", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Кроме этого, данное ДТП спровоцировало еще одно происшествие – двигавшийся попутном направлении за скорой легковой автомобиль «Лада Гранта» от столкновения указанных транспортных средств получил значительные механические повреждения.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.
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