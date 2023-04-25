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В одном из старейших скверов Перми началось обустройство пешеходных дорожек
Ранее здесь уже выполнили работы по разбору подпорной стенки и заливке нового бетона, демонтажу пешеходных дорожек и обустройству ливневой канализации. Еще в планах – установка урн и скамеек, устройство уличного освещения, установка спортивной и детской площадки, а также дополнительное озеленение. Глава Перми Алексей Дёмкин сообщал, что в сквере им. Гоголя также установят настоящие газовые фонари. Новые фонари будут практически точными копиями исторических, они аналогичны тем, что размещены в Александровском саду Санкт-Петербурга.
Сад им. Гоголя - один из старейших пермских скверов, он появился на берегу Камы в 1909 году. В 1953 году была произведена реконструкция сада. После чего, в День города здесь располагалась одна из праздничных площадок. Сегодня жители Перми здесь прогуливаются с детьми, используют сквер для тихого отдыха с видом на Каму. Ремонт сквера стартовал в августе прошлого года.
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