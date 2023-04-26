Осталось пепелище. В Косинском округе объявлен сбор помощи 18 погорельцам

В Косинском округе объявили сбор помощи 18 погорельцам, в числе которых семеро детей, включая младенца. Люди остались вообще без всего. В поселке Горки сгорело 7 домов. Пламя пошло от соседей, которые неосторожно сжигали мусор. Наталья Шишкина, жительница п. Горки: "Жалко, что много добра пропало, но самое главное, Слава Богу, все живы-здоровы остались".Наталья Шишкина ждала приема у врача в Косе, когда ее мать, нянчившая дома в Горках полугодовалую внучку, сообщила по телефону, что их соседи по улице Царской по неосторожности свою усадьбу подожгли.Василий Шляков, житель п. Горки: "Хозяева решили сжечь мусор в бочке, железной бочке. Говорит, закрыли, видать, не потухло, а ветер такой сильный был. Искры полетели, и все загорелось тут".Как ни старались сельчане, сухую траву погасить не смогли. К прибытию более трех десятков спасателей с 14 автоцистернами из Косинского округа и Кудымкара стихия охватила четыре двора и перекресток с улицей Северная.Ветер и сухая погода способствовали быстрому распространению огня. Через полтора часа пожарным удалось ликвидировать возгорание. Семь домов, в пяти из которых жили люди, сгорели дотла.Никто из жильцов не пострадал. Сгорели три козы, две кошки и пёс. В золу превратился гектар сухой травы, чудом удалось спасти лес.Евгений Шахин, заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Назначена пожарно-техническая экспертиза. Отрабатываются иные версии, такие, как поджог".Лишились крова 18 человек, семеро из них – дети. Маневренным фондом поселка воспользовалась одна семья. Остальные ютятся у соседей и родственников.Екатерина Шлякова, жительница п. Горки: "Нам уже никуда не хочется ехать. Все-таки у нас годы уже, куда нам в город? Нам уже выдали муниципальные квартиры, но нам надо денежную помощь, надо там ремонты делать".По информации местных властей, поскольку пожар произошел не в режиме ЧС, погорельцы могут рассчитывать на единовременные выплаты и благотворительность.Эдуард Засухин, глава Косинского муниципального округа: "Открываем единый благотворительный счет, ведем работу по доставке гуманитарной помощи. Приняли мы заявления о единовременной помощи погорельцам до 5 тысяч на человека. Плюс есть возможность от соцзащиты до 100 тысяч на семью получить, так же по заявлению".В администрации округа организован центр гуманитарной помощи. С первых часов после трагедии сюда и в Горки неравнодушные люди везут продукты и нужные вещи.Наталья Шишкина, жительница п. Горки: "Посуда, подушки, одеяла и, если есть возможность, мебель".Сейчас есть возможность подать заявление в лесничество на выписку деловой древесины до 150 кубометров.