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Осталось пепелище. В Косинском округе объявлен сбор помощи 18 погорельцам
Наталья Шишкина ждала приема у врача в Косе, когда ее мать, нянчившая дома в Горках полугодовалую внучку, сообщила по телефону, что их соседи по улице Царской по неосторожности свою усадьбу подожгли.
Василий Шляков, житель п. Горки: "Хозяева решили сжечь мусор в бочке, железной бочке. Говорит, закрыли, видать, не потухло, а ветер такой сильный был. Искры полетели, и все загорелось тут".
Как ни старались сельчане, сухую траву погасить не смогли. К прибытию более трех десятков спасателей с 14 автоцистернами из Косинского округа и Кудымкара стихия охватила четыре двора и перекресток с улицей Северная.
Ветер и сухая погода способствовали быстрому распространению огня. Через полтора часа пожарным удалось ликвидировать возгорание. Семь домов, в пяти из которых жили люди, сгорели дотла.
Никто из жильцов не пострадал. Сгорели три козы, две кошки и пёс. В золу превратился гектар сухой травы, чудом удалось спасти лес.
Евгений Шахин, заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Назначена пожарно-техническая экспертиза. Отрабатываются иные версии, такие, как поджог".
Лишились крова 18 человек, семеро из них – дети. Маневренным фондом поселка воспользовалась одна семья. Остальные ютятся у соседей и родственников.
Екатерина Шлякова, жительница п. Горки: "Нам уже никуда не хочется ехать. Все-таки у нас годы уже, куда нам в город? Нам уже выдали муниципальные квартиры, но нам надо денежную помощь, надо там ремонты делать".
По информации местных властей, поскольку пожар произошел не в режиме ЧС, погорельцы могут рассчитывать на единовременные выплаты и благотворительность.
Эдуард Засухин, глава Косинского муниципального округа: "Открываем единый благотворительный счет, ведем работу по доставке гуманитарной помощи. Приняли мы заявления о единовременной помощи погорельцам до 5 тысяч на человека. Плюс есть возможность от соцзащиты до 100 тысяч на семью получить, так же по заявлению".
В администрации округа организован центр гуманитарной помощи. С первых часов после трагедии сюда и в Горки неравнодушные люди везут продукты и нужные вещи.
Наталья Шишкина, жительница п. Горки: "Посуда, подушки, одеяла и, если есть возможность, мебель".
Сейчас есть возможность подать заявление в лесничество на выписку деловой древесины до 150 кубометров.
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