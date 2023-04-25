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Депутаты гордумы внесли изменения в бюджет Перми на ближайшие три года
Депутаты заслушали доклад о подготовке к празднованию 300-летия Перми. В частности, появилось предложение сделать бесплатным проезд в общественном транспорте 12 июня, а также ограничить работу электросамокатов в отдельных зонах города.
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